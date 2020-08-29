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В Казани состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

В Казани состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 29.08.2020 0 9

Сегодня в Казани состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Как известно, члены Совета собираются для того, чтобы подвести итоги и наметить планы дальнейшей работы. Заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев поприветствовал всех собравшихся, отметив, что кворум есть.

В режиме онлайн к заседанию присоединились также соотечественники, проживающие за пределами России. В связи с ситуацией с короновирусом, к сожалению, они не смогли приехать в Казань.

Прежде всего на заседании минутой молчания почтили память ушедших из жизни членов Нацсовета.

Затем, следуя повестке мероприятия, были избраны новые члены Нацсовета:

  • Председатель татарской национально-культурной автономии татар Пензенской области Зиганша Туктаров (заменил ушедшего с данной должности Бакира Акжигитова);
  • Генеральный директор агрохолдинга «Алга» Оренбургской области Ильдус Давлетов (заменил ушедшего с должности председателя национально-культурной автономии татар Оренбургской области Руслана Забирова);
  • Представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин (заменил ушедшего с данной должности Алика Лукманова);
  • председатель национально-культурной автономии татар Нижегородской области Рамиль Салихзянов (заменил ушедшего с данной должности Надира Хафизова);
  • Исполняющий обязанности директора Института истории им.Марджани Радик Салихов (заменил ушедшего с поста Рафаила Хакимова);
  • Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова (заменила ушедшего с данной должности Табриса Яруллина).

Новые члены Нацсовета:

  • Министр культуры РТ Ирада Аюпова;
  • член управления татаро-башкирского культурного центра «Якташлар» Ростовской области Марсель Бадгутдинов;
  • ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров;
  • представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Ринат Насыров;
  • председатель татарской национально-культурной автономии татар Архангельской области Рим Калимуллин.

Также одним из главных вопросов заседания стала Стратегия татарского народа, работа над которой велась в последние два года. Проект стратегии был представлен на заседании и рассмотрен членами Нацсовета. Сегодня она также будет представлена и принята участниками «Национального собрания», которое проходит в Казани. Напомним, в эти дни 500 ярких представителей татарского народа из 68 регионов собрались в нашей столице для обсуждения вопросов, волнующих татарский мир.

Гузель Насыбуллина

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