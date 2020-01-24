В Казани стартовал IX Форум мусульманской молодежи, который собрал из разных уголков России около 70 девушек и юношей. На увлекательный шестидневный слет съехались форумчане из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Челябинска, Марий Эла и практически со всех районов Татарстана. Всем им от 18 до 30 лет.

Сразу по прибытию участников слета поприветствовали их кураторы. Далее форум начал свою работу согласно насыщенной программе, которую для них приготовило ДУМ РТ. «Пятый столп веры» – так звучит тема ФММ-2020. Все подробности и тонкости этой темы раскроют опытные и знающие устазы – преподаватель РИУ, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад аль-Ханафи, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, Куръан-хафиз Булат хазрат Мубараков, имам-хатыйб мечети «Салях» Тимергали хазрат Юлдашев и др.

Участников форума ожидают увлекательные лекции, веревочные квесты, а также тимбилдинг, который поможет форумчанам стать единой командой. Кроме того, изюминкой форума станет ежедневное чтение Священного Куръана: каждый день в течение 20-ти минут форумчане будут укреплять знания по тафсиру, а затем 40 минут читать Куръан. Тем самым, каждый участник сможет выработать у себя «полезную привычку» ежедневного чтения Куръана.

Помимо учебы для молодежи подготовили 3 досуговых площадки: кинозал, прогулочная зона для катания на лыжах, а также желающие смогут провести общение с устазами в формате вопрос-ответ. Традиционно молодые люди примут участие и в увлекательных конкурсах для соцсетей.

Важно, что форум позволяет молодым людям не только просветиться, но и сплотиться, познакомиться, духовно обогатиться и реализовать свои собственные социальные стартапы. Ряд проектов, инициированных участниками молодежного форума, успешно воплощаются в жизнь муфтиятом РТ и мухтасибатами в районах. Так, наиболее популярными из них являются: «Школа одного дня» по обучению намазу и основам ислама, Дискуссионный клуб по обсуждению самых острых проблем, волнующих умму, благотворительная акция «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры в пользу тяжелобольных детей и другие. Поэтому Форум можно смело назвать генератором социальных проектов ДУМ РТ.

dumrt.ru