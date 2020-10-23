В Казани стартовал новый сезон проекта «Яшь килен»

Вчера, в 5-ый день месяца Раби аль-Авваль (22 октября), в Казани стартовал новый сезон молодёжного женского проекта «Яшь килен». Принять в нём участие изъявили желание не только жительницы Казани, но и других районов и регионов России. Поэтому занятия будут проводиться не только в оффлайне, но и в формате онлайн. Так, в проекте примут участие свыше 30-ти представительниц прекрасного пола из Казани, Москвы, Уфы, Пензы, Петропавловска, Чистополя, Альметьевска и пр.

Участниц оффлайн-курсов ждут 10 встреч, которые включают знакомство, познавательную лекцию от муфтия РТ, уроки по психологии и изучению татарских традиций, мастер-класс от шеф-повара, посещение кинозала, тематическая фотосессия и пр. Организаторы и устазы подготовили видео-уроки, текстовые уроки, тесты и отдельный телеграм-канал с большой базой дополнительных знаний о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии.

Онлайн-участие включает в себя: занятия в режиме реального времени (эфир на закрытом канале Instagram), доступ к базе видео-уроков, рабочие материалы отправим посылкой, обучающий телеграм-канал о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии, личный куратор, живое общение в чате.

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков рассказывают об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получают возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров привлекаются психологи, юристы, врачи, ученые.

dumrt.ru