В Казани стартовал первый фестиваль локальных продуктов и национальной кухни «АШ ФЕСТ». Здесь можно попробовать блюда из 18 кафе из ресторанов республики, а также продукцию республиканских фермеров.

«Фестиваль мы посвятили именно локальным продуктам. Осень — это завершение периода, когда проходит сбор урожая, набирают популярность фермерские лавки, ярмарки. И здесь мы решили совместить и фермерские лавки, и готовую еду», — отметила директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

Она добавила, что с учетом всех трудностей, с которыми столкнулась индустрия из-за пандемии коронавируса, такие мероприятия очень важны для кафе и ресторанов как с точки зрения получения хоть какой-то дополнительной прибыли, так и с точки зрения имиджа.

Среди 18 участков фестиваля есть как кафе и рестораны, так и татарстанские производители сыров, чаев, колбас и других мясных изделий. При этом, как правило, на «АШ ФЕСТе» участники устанавливают цены ниже, чем в самих заведениях для привлечения дополнительных клиентов.

Каждый из участников использует в приготовлении блюд несколько локальных продуктов, то есть тех, которые произведены или выращены в Татарстане.

Фестиваль был запланирован 7 и 8 ноября с 12 до 17 часов на территории Старо-Татарской слободы.

По расчетам, за два дня фестиваля его должны были посетить порядка 8 тыс. человек.

«Впечатления хорошие, атмосфера праздничная. Мне такой формат нравится, он интересен как для жителей города, так и для туристов», — поделился один из посетителей фестиваля Андрей Путинцев.

По его словам, еда, как и всегда на подобных фестивалях, очень вкусная, но блюда не слишком многообразные, потому что большинство из них так или иначе приготовлены на гриле: шашлык, шаурма, буритто, бургеры и так далее. Кроме того, на фестивале можно попробовать рыбу горячего копчения, плов, сыры и разного рода выпечку.

Кроме фуд-зоны, где посетители могут купить еду, на фестивале пройдут 10 мастер-классов от татарских блогеров вместе с лучшими поварами республики по приготовлению блюд здорового питания.

«АШ ФЕСТ» проходит по проекту «Здоровое питание», который входит в федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

«С 2011 года в 2 раза увеличилось число людей с ожирением, что говорит о неосведомленности граждан о нормах здорового питания. В связи с этим Роспотребнадзор по РТ начал проводить обучающие просветительские программы по здоровому питанию», — сказала заместитель начальника отдела по гигиене питания Роспотребнадзора РТ Алсу Хасьянова.

Она пояснила, что, по данным ведомства, люди употребляют очень много соли, сахара, растительного масла и картофеля, при этом отмечается дефицит белка и употребления овощей и фруктов.

«Цель [мастер-классов на фестивале] — ознакомить население с принципами здорового питания, напомнить, что их необходимо соблюдать. В наше время это очень модная тенденция. Уже многие перешли на здоровое питание», — заключила Хастянова.

Арсений Каримов

www.tatar-inform.ru