В 17-ый день месяца Раджаб (12 марта), в Казани стартовал второй сезон женского проекта «Яшь килен». Вечером в Галеевской мечети состоялась первая встреча-знакомство с участницами проекта. На первое заседание собрались около 40 представительниц прекрасной половины уммы. Первую беседу с ними провели руководитель социального отдела ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова и кураторы проекта.

Примечательно, что новый сезон проекта порадовал девушек новым форматом. Теперь принять участие в проекте «Яшь килен» можно и в режиме онлайн, если вы находитесь в другом городе. Таким образом, помимо оффлайн участниц, проживающих в Казани, в новом сезоне примут участие девушки из Москвы, Челябинска, Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Балтасей, Алексеевска, Челнов, Тюлячей, Чистополя, Азнакаево – всего свыше 60-ти человек.

В течение двух месяцев для девушек проведут 7 оффлайн-встреч, посвященных темам брака, материнства, психологии, ведению хозяйства, и 6 онлайн-уроков на темы брачного договора, физиологии, развода и пр. После приветственных речей и знакомства участницам подарили ежедневники «Яшь килен», в которых девушки будут выполнять домашние задания и продумывать трекер привычек – постоянных полезных дел.

Следующая встреча проекта «Яшь килен» пройдет 19 марта, на которой участницам расскажут о том, как правильно выбрать супруга.

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков расскажут об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получат возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров будут привлечены психологи, юристы, врачи, ученые… Курсы проходят каждую неделю в Галеевской мечети в 18:30. Заключительное занятие пройдет 30 апреля в формате ифтара. Примечательно, что возраст для участия в проекте не ограничен.

dumrt.ru