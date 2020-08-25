В Казани стартовали Дни татарстанского кино

В Казани прошла церемония открытия Дней татарстанского кино. По красной дорожке прошли представители фильмов-участников: актриса ленты «Әпипә» Зульфия Валеева и режиссер картины Ильшат Рахимбай, актер документального фильма «Разговор за сценой» Фанис Зиганшин, представитель «Татармультфильма» Сергей Киатров.

«Открытие сегодня особенное и не похоже на другие, но все равно приятное. И здесь все родные люди, творческие и талантливые», — поделилась актриса Зульфия Валеева.

На церемонии открытия заместитель министра культуры Дамир Натфуллин наградил за вклад в развитие культуры Татарстана знаком «100-летие ТАССР» директора «Татаркино» Миляушу Айтуганову. Памятный знак также вручили руководителю кинотеатра «Мир» Ольге Архиповой.

«Поздравляем вас от имени министра культуры РТ Ирады Аюповой с открытием Дней татарстанского кино. Хочется верить и пожелать, чтобы наше национальное кино вошло в список известнейших мировых фильмов», — сказал Натфуллин.

Открытие мероприятия продолжилось премьерой фильма «Сумбуль». Картина является экранизацией произведения Зифы Кадыровой «Сагынырсын мин булмам».

В течение недели зрителям представят 13 фильмов, среди которых «Вопреки» Наиля Хайретдинова, «Танцуй в Углу» Солтана Сунгатуллина, «Апанаевская мечеть — жемчужина Казани» Амира Гатауллина, полный метр «Пустота» Павла Москвина, «Мать» Вячеслава Кузьмина, «История одной фотографии» Салавата Юзеева и «Фанис Зиганшин. Разговор за сценой» Рената Хабибуллина.

В программу также вошли такие ленты, как «Шла, шла и увидела» Элины Касимовой, «Волчий Яр» Амира Галиаскарова, «Ревизские сказки. Архивное дело» Сергея Киатрова и «Әпипә» Ильшата Рахимбая.

Завершится фестиваль премьерой художественного фильма «Отряд Таганок» режиссера из Башкортостана Айнура Аскарова.

В течение недели зрители смогут оценить фильмы кинематографистов из Татарстана, которые вошли в конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальный конкурс».

Зрителям стоит иметь в виду, что согласно распоряжению Роспотребнадзора в кинотеатре «Мир» будет размещаться максимально до 89 человек.

tatar-inform.ru