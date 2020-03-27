В Казани стартовали онлайн-лекции об Исламе: вчера рассказали о шариате и его достоинствах

Несмотря на введение на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, молодежные проекты ДУМ РТ продолжают свою работу.

Чтобы мусульмане смогли с пользой провести время карантина, в ДУМ РТ стартовал еще один новый проект — «ОНЛАЙН МЕДРЕСЕ @MUSLIMMOL». Сегодня, в 12:30, в прямом эфире аккаунта @MUSLIMMOL в течение 30-ти минут прошла онлайн-лекция «Шариат и его достоинства». Каким должен быть повседневный образ жизни человека с точки зрения шариата? В течение урока прозвучали ответы на этот и другие вопросы.

Напомним, что по вторникам и четвергам в прямом эфире сети Instagram на странице @MUSLIMMOL будут проводиться получасовые онлайн-уроки на различным научно-популярным богословским темам. На занятиях обсудят такие темы, как «Сира Пророка ﷺ», «Корановедение», «Дополнительные религиозные практики и их достоинства» и пр. Эфиры уроков будут сохранены на YouTube-канале социального отдела ДУМ РТ «Мусульманская молодежь».

Кроме того, ежегодная акция «Чистая мечеть» в преддверии Священного месяца Рамадан продолжится в привычном режиме. В связи с принятыми мерами по профилактике распространения вируса, ее актуальность возросла еще больше. В ее рамках с начала весны молодые мусульмане-волонтеры уже успели прибраться в 5 казанских мечетях — «Рамадан», «Медина», «Гаиля», «Зангар», «Маулид», «Ихлас» и Бурнаевской мечети. В это воскресенье социальный отдел ДУМ РТ приглашает всех желающих принять участие в уборке на территории еще двух казанских мечетей: «Казан Нуры» (ул.Фатыха Амирхана, 3 к2) и «Апанаевская» (ул. Каюса Насыри, 27).

Желающие принять участие в этих благих делах могут подать заявку в директе аккаунта Instagram на @MUSLIMMOL. Начало уборки в мечетях в 09:00 часов. При себе (желательно) иметь 1 ведро, тряпки, губку, моющее средство. ⠀

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Мне были показаны вознаграждения, уготовленные для моих последователей, и среди них была награда даже за соринку, которую человек выносит из мечети».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

Напомним, что акция «Чистая мечеть» успешно реализуется отделом социального развития ДУМ РТ с 2017 года. За это время к участию в ней удалось привлечь около 200 мусульман-волонтёров из числа молодёжи, которые на благотворительной основе ради довольства Всевышнего приводят в порядок мечети Татарстана.

dumrt.ru