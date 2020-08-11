В Казани стартует фестиваль традиционных народных игр и забав Uen fest

В Казани стартует I фестиваль Uen fest, посвященный традиционным народным играм и забавам.

12 августа праздник пройдет для жителей домов №14/06 и 16 по улице Чапаева. Мероприятие проведут артисты театра им.Камала. Начало праздника запланировано на 18.00.

Игровые представления будут организованы не только в Казани. Охватить фестивалем Uen fest планируется более 1 тыс. дворов по всей республике, в том числе отремонтированных по программе «Наш двор».

Запланирована и образовательная программа: мастер-классы с педагогами и психологами о важности игры в воспитательном процессе подрастающего поколения.

Актеры ведущих театров Татарстана, работники домов культуры, представители Дома дружбы народов уже сыграли в любимые народные игры и забавы, записали это на видео и выложили в соцсетях своих учреждений с хештэгом #уенфест.

Принять участие в фестивале могут дворовые команды со всей республики, без ограничения по возрасту. Желающие могут присоединиться к онлайн-марафону «Покажи свою команду, и мы придем к вам!», для этого нужно записать на видео любимую народную игру, выложить в Instagram с хештегом #УенФестКонкурс.

Каждый месяц случайным образом будет выявляться победитель конкурса. Наградой станет проведение дворового праздника с участием профессиональных аниматоров и звезд татарской эстрады.

1 мая 2021 года стартует конкурсная часть фестиваля Uen fest. Среди всех дворов республики будет объявлен конкурс традиционных национальных игр. Заявки с видеозаписями будет оценивать экспертное жюри, которое 30 мая выберет финалистов. Победители получат ценные подарки.

kzn.ru