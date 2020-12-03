В Казани торжественно возложили цветы к памятнику татарского композитора Салиха Сайдашева

3 декабря, в 10:30 часов, перед зданием ИФМК КФУ прошло торжественное возложение цветов к памятнику татарского композитора Салиха Сайдашева в честь 120-летия со дня его рождения.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов и представители творческих союзов: Союза композиторов, Союза писателей, Союза театральных деятелей.

В участники церемонии отметили новаторство и революционность произведений С. Сайдашева, его гениальность и простоту. «Творчество Салиха Сайдашева составляет одну из самых ярких страниц многонациональной советской музыки, является важной исторической вехой в духовном развитии татарского народа.»,- добавил Ленар Хакимзянов.

Напоминаем, что в рамках декады Памяти Салиха Сайдашева, музей С. Сайдашева проводит цикл мероприятий.