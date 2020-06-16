В Казани установят мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

Артиста называли «татарским соловьем» и «золотым голосом татарской сцены». Он исполнял не только фольклорные песни, но и классические арии и романсы, произведения татарских композиторов, песни родственных татарам тюркских народов. Кроме того, Шакиров и сам выступал как композитор, долгое время работал художественным руководителем Татгосфилармонии.