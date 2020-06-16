В Казани установят мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

Мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова установят на доме № 5 по улице Николаева в Казани, где он жил в течение многих лет. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В документе отмечается, что Правительство республики согласилось с предложениями Министерства культуры РТ и Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая об установке памятной доски певцу.
На табличке появится следующая надпись на русском и татарском языках: «В этом доме в 1974–2005 гг. жил великий татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ильгам Гильмутдинович Шакиров».
Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. После окончания Казанской консерватории в 1960 году он стал ведущим солистом-вокалистом Татгосфилармонии имени Тукая.
Артиста называли «татарским соловьем» и «золотым голосом татарской сцены». Он исполнял не только фольклорные песни, но и классические арии и романсы, произведения татарских композиторов, песни родственных татарам тюркских народов. Кроме того, Шакиров и сам выступал как композитор, долгое время работал художественным руководителем Татгосфилармонии.
Прощальный концерт Ильгама Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года. Скончался артист 16 января 2019 года.