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В Казани установят мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

В Казани установят мемориальную доску в честь певца Ильгама Шакирова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 16.06.2020 0 6

Мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова установят на доме № 5 по улице Николаева в Казани, где он жил в течение многих лет. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В документе отмечается, что Правительство республики согласилось с предложениями Министерства культуры РТ и Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая об установке памятной доски певцу.

На табличке появится следующая надпись на русском и татарском языках: «В этом доме в 1974–2005 гг. жил великий татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ильгам Гильмутдинович Шакиров».

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. После окончания Казанской консерватории в 1960 году он стал ведущим солистом-вокалистом Татгосфилармонии имени Тукая.

Артиста называли «татарским соловьем» и «золотым голосом татарской сцены». Он исполнял не только фольклорные песни, но и классические арии и романсы, произведения татарских композиторов, песни родственных татарам тюркских народов. Кроме того, Шакиров и сам выступал как композитор, долгое время работал художественным руководителем Татгосфилармонии.

Прощальный концерт Ильгама Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года. Скончался артист 16 января 2019 года.

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