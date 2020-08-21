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В Казани увековечат память художника Хариса Якупова

В Казани увековечат память художника Хариса Якупова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.08.2020 0 2

В Казани увековечат память народного художника СССР Хариса Якупова. Соответствующее постановление подписано в Кабинете министров РТ.

Мемориальная доска появится на фасаде дома №62а по улице Большая Красная и будет сопровождаться надписью: «Здесь, в мастерских Художественного фонда, работал народный художник СССР, академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Государственной премии ТАССР имени Г.Тукая Харис Абдрахманович Якупов (1919-2010)». Надпись будет сделана на русском и татарском языках.

kzn.ru

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