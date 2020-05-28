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В общественном транспорте Казани будут звучать аудиозаписи с историями о героях войны

В общественном транспорте Казани будут звучать аудиозаписи с историями о героях войны

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 28.05.2020 0 4

В Казани стартует социально-образовательный проект «Маршрутами героев», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в соцсетях «Республика Татарстан». В общественном транспорте будут звучать аудиозаписи с историями о героях войны, имена которых увековечены в названиях городских улиц и остановок.

Аудиозаписи будут звучать на 56 автобусных, 4 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах. Пассажирам через автоинформаторы расскажут, в честь кого названа та или иная остановка и улица.

Изначально проект планировалось запустить ко Дню Победы, но в связи с режимом самоизоляции и снижением пассажиропотока запуск пришлось перенести.

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