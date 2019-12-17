В Казани завершился первый день XIV Форума «Деловые партнеры Татарстана»

Сегодня в Казани стартовал XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана». В течении трех дней (17-19 декабря) столица Татарстана станет площадкой для проведения Форума, в котором примут участие около 400 крупных татарских предпринимателей из 63 регионов Российской Федерации, 29 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня в рамках XIV Форума «Деловые партнеры Татарстана» для участников был организован семинар «Социально-экономический потенциал Республики Татарстан по вопросам укрепления межрегиональных торгово-экономических и культурных связей». Мероприятие проходило в Академии наук РТ. Модераторами выступили Советник Председателя Национального совета ВКТ по экономическим вопросам Айдар Абдрахманов и заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

Культурная программа сегодняшнего дня состояла из просмотра вокально-хореографического спектакля «Голубая шаль» в исполнении ансамбля танца «Казань» в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина.

Завтра делегатов Форума ждет не менее насыщенная программа, а именно: пленарное заседание Форума «Деловые партнеры Татарстана», посещение объектов промышленного назначения для ознакомления с особенностями ведения бизнеса (1-ая группа: Pozis, Привокзальная,4, г.Зеленодольск; 2-я группа: Рамаевское фермерское хозяйство (утка халяль), ул.Октябрьская, 25А, с. Песчаные Ковали), 3-я группа: Технополис «Химград», Бионоватик, ул. Восстания, 100, корп. 22, Казань, 4-я группа: Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис«, ул.Университетская, д.7, г.Иннополис), а также выставка татарской национальной кухни и литературно-музыкальный вечер, посвященный 500-летию со дня рождения царицы Сююмбике.

Напомним, завтра же состоится Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар. Мероприятие пройдет в ГТРК «Корстон — Казань» в 15:00 часов.