В казанских парках и скверах пройдут лектории, посвященные 100-летию ТАССР

Дирекция парков и скверов Казани анонсировала серию мероприятий, которые пройдут до начала осени. Еженедельно в парке Победы и парке Горького проходят бесплатные занятия по испанскому и английскому языкам. Изучить татарский можно на набережной озера Кабан.

С этой недели в честь столетия ТАССР в парках начинаются лектории, посвященные истории создания нашей республики.

Как отмечает Марат Закиров, все мероприятия в парках бесплатные и затрагивают все сферы досуга — образовательные, развлекательные, спортивные. Также на этой неделе в парках начинаются бесплатные выступления оркестра казанской филармонии.

— Важно, что дирекция парков и скверов предлагает насыщенную программу и занятия на самый разный вкус, — резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Дмитрий Зайцев

kazanfirst.ru