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В казанских парках и скверах пройдут лектории, посвященные 100-летию ТАССР

В казанских парках и скверах пройдут лектории, посвященные 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 11.08.2020 0 13

Дирекция парков и скверов Казани анонсировала серию мероприятий, которые пройдут до начала осени. Еженедельно в парке Победы и парке Горького проходят бесплатные занятия по испанскому и английскому языкам. Изучить татарский можно на набережной озера Кабан.

С этой недели в честь столетия ТАССР в парках начинаются лектории, посвященные истории создания нашей республики.

Как отмечает Марат Закиров, все мероприятия в парках бесплатные и затрагивают все сферы досуга — образовательные, развлекательные, спортивные. Также на этой неделе в парках начинаются бесплатные выступления оркестра казанской филармонии.

— Важно, что дирекция парков и скверов предлагает насыщенную программу и занятия на самый разный вкус, — резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Дмитрий Зайцев

kazanfirst.ru

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