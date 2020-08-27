В Казанском кремле покажут картины татарских художников

Выставка будет приурочена к 100-летию создания ТАССР, сообщили в администрации столицы Татарстана.

Экспозиция под названием «Родник любви и вдохновения» откроется 11 сентября, но для посетителей выставка будет доступна с 12 сентября. Картины местных живописцев разместятся в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля.

Организаторы сообщают, что среди полотен можно будет увидеть и работы современных художников, и картины мастеров прошлого века. Их любезно предоставил Фонд поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани.

Также в Кремле продолжает работу выставка «Первые лица республики», открытая 21 августа. Она также посвящена 100-летию Татарской Автономной ССР.

Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была основана 27 мая 1920 года, а 30 августа 1990 года была упразднена. C 16 мая 1992 года регион носит название Республика Татарстан.