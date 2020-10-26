В Казанском Кремле состоялась творческая встреча со скульптором Альфизом Сабировым

Альфиз Сабиров, самый молодой участник выставки «Родник любви и вдохновения», проходящей в Выставочном зале «Манеж», родился в 1985 году в маленьком прикамском селе Ишимово. Выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, он в 2017 году стал лауреатом премии Министерства культуры РТ имени Баки Урманче. Сегодня Альфиз живёт в Перми. Работы Сабирова уже получили известность и в России, и за рубежом. Произведения скульптора хранятся в частных коллекциях в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Риге, Токио, Москве. В 2018 году персональная выставка Альфиза Сабирова проходила в Париже, в галерее «I-Gallery. Intelligence». В 2019 году – в Казани. Альфиз признается, что пока не может дать точного определения своему стилю: «Наиболее интересный вариант – «Новый артефакт». Он основан на древних артефактах… Структурные элементы легенд и мифов я рассматриваю как состояние жизни. Как часть чего-то большего», – говорит скульптор. Альфиз работает в разных техниках, одним из любимых его материалов является бронза.
На выставке «Родник любви и вдохновения» представлены две работы мастера. Во время творческой встречи Альфиз Сабиров поделился своим опытом работы в области изобразительного искусства со студентами Казанского техникума народных художественных промыслов, рассказал о процессе создания скульптур и раскрыл символику, скрытую в своих работах.