В казанской мечети «Гаиля» подведут итоги конкурса «Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз»

7 марта в 10:00 в мечети «Гаиля» г. Казани подведут итоги конкурса «Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз» («Завет будущим поколениям»). Творческий конкурс проводится мечетью «Гаиля» совместно с Духовным управлением мусульман РТ, управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ, государственным комитетом РТ по архивному делу, нотариальной палатой РТ, ассоциацией мусульманских предпринимателей РФ и приурочен к Году родного языка, объявленному ДУМ РТ в Татарстане.

На конкурс поступило 54 творческие работы, составленные в форме васыятьнамә (тат. «завещание», «завет»), т.е. наставлений и напутственных слов, которые авторы хотели бы сказать будущим поколениям, своим детям и внукам, родным, друзьям, близким, соседям. Свои «заветы» участники прислали не только из Казани, но из Азнакаевского, Актанышского, Арского, Балтасинского, Буинского, Кайбицкого, Мамадышского, Пестречинского, Тюлячинского, Чистопольского, Зеленодольского районов Татарстана, а также из Оренбургской области.

По итогам конкурса победителям вручат ценные призы, а каждый участник получит диплом.

Телефон для справок: +7 (843) 223-06-62 (мечеть); +7 (927) 426-14-22 (Ильмир Хабибуллин, оргкомитет).

dumrt.ru