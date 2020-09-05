В Казанской ратуше завершает работу выставка «Татарстан на памятных монетах»

До 5 сентября в Казанской Ратуше работает выставка «Татарстан на памятных монетах». В экспозиции – увеличенные фотографии выпущенных ЦБРФ памятных монет, на которых изображены уникальные памятники архитектуры и значимые для Республики Татарстан события.

Всего в разные годы Банк России выпустил более 20 памятных монет, посвященных Татарстану и его столице – Казани.

Посетители выставки смогут увидеть изображение памятной монеты «100-летие образования Республики Татарстан», которая выпущена в этом году, монет «Республика Татарстан» (из серии «Российская Федерация») и «Казань»(выпущена к 1000-летию города в серии «Древние города России»).

Помимо этого, экспозиция познакомит с металлическими деньгами, выпуск которых посвящен прошедшим в Казани спортивным соревнованиям: Всемирной летней Универсиаде в 2013 году, чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 году, чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также Казанскому Кремлю, Великому Болгару Казанскому государственному университету и другим достопримечательностям Республики Татарстан.

Выставку в Казанской Ратуше можно посетить до 5 сентября с 12.00 до 19.00, перерыв 12:00–13:00 кроме понедельника и воскресенья.

Адрес: Республика Татарстан, Казань, ул. Карла Маркса, 33, Ратуша.

Вход свободный.

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