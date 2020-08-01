В КФУ завершается прием заявлений по специальностям, связанным с татарским языком

Заявление по специальностям «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика»; «Педагогическое образование: татарский язык и литература, и английский язык» абитуриенты КФУ могут подать только до 3 августа. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

«Хочу отметить вниманию абитуриентов, что прием документов по направлениям, связанным с татарским языком, завершается 3 августа», — отметил он.

«В то же время, согласно республиканскому заказу, мы принимаем документы на дневное отделение по специальности „Математика и английский язык“, „История и английский язык“, „Биология и английский язык“, „Начальное образование и английский язык“, а на заочное отделение по специальности „Начальное образование и дошкольное воспитание“», — рассказал директор Института.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru