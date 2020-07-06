В Кировской области прошел один из главных и любимых праздников татарского народа

3 июля в КОГАУ «Дом дружбы народов» при поддержке Министерства внутренней политики Кировской области, областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области», общественной организации татарских женщин Кировской области «Ак калфак», общественной женской организации «Ак калфак» г.Кирова при Конгрессе татар Кировской области, впервые в формате онлайн прошел самый известный национальный праздник Сабантуй – один из главных и любимых праздников татарского народа.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года в Кировской области проживает более 36 тысяч представителей татарской национальности. Свою работу с соотечественниками ведут такие общественные организации, как: областная общественная организация «Конгресс татар Кировской области» — руководитель Нургалеев Р. Р.; общественная организация татарских женщин Кировской области «Ак калфак» при Конгрессе татар Кировской области — руководитель Халимова Ш. Н.; региональная общественная организация татар «Яшьлек» (молодость) – руководитель Федяева Н. С.; общественная женская организация «Ак калфак» г. Киров при Конгрессе татар Кировской области — руководитель Мосунова Н. М.

Сабантуй – это праздник успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая, а также праздник плодородия и благополучия.

Основная цель праздника — популяризация культурного наследия России, путем распространения знаний и представлений о татарской культуре среди жителей г.Кирова и Кировской области, которая является частью многонациональной культуры Российской Федерации.

В ходе мероприятия гости познакомились с традициями национального праздника Сабантуй, с рецептами блюд национальной татарской кухни, а также узнали об особенностях национального татарского костюма.

Кроме того, в рамках праздника состоялся мастер-класс по ношению национальных татарских женских головных уборов и завязыванию платков. Завершилось мероприятие видео-концертом национальных творческих коллективов.