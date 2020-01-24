В Коми обсудили проект по увековечиванию памяти поэта — Фатиха Карима

22 января состоялась встреча директора Дома дружбы народов Республики Коми Григория Хатанзейского с председателем Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар в Республике Коми» Ринатом Ахметзяновым.

На встрече обсудили проект по увековечиванию памяти поэта — Фатиха Карима. В городе Печоре планируется установка именной памятной таблички, а в учебных заведениях проведение уроков на тему истории великих людей Республики Татарстан. Продолжением проекта станет вечер памяти Фатиха Карима и чтение стихов на татарском и русском языках.

«Очень много у нас проходит литературных чтений. Например, в Коми, в Печорлаге до войны сидел очень известный татарский поэт – Фатих Карим. В 1941 году он был полностью оправдан и через месяц после освобождения добровольно ушел на фронт. Офицер, кавалер Ордена Красной Звезды, он погиб в 1945-м под Кенигсбергом. В самом свежем номере журнала «Орнамент», который издает Дом дружбы народов Республики Коми, есть большая статья об этом поэте. В апреле этого года на нашей эжвинской площадке мы провели литературные чтения его памяти. А сейчас хотим довести эту тему до логического завершения – к 75-летию Победы в том месте, где находился его лагерь, установить памятную плиту. Проведем еще одни литературные чтения», -рассказал Ринат Фанисович.

Имена представителей многих национальностей тесно переплетены с судьбой Республики Коми. Григорий Федорович предложил концепцию развития данного проекта — объединить стихотворения поэтов различных национальностей в единый сборник и часть стихов перевести на коми язык. Совместный проект планируется реализовать на базе Дома дружбы народов Республики Коми.