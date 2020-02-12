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В конкурсе на талисман Всероссийской переписи населения участвует татарский дизайнер

В конкурсе на талисман Всероссийской переписи населения участвует татарский дизайнер

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2020 года, 12.02.2020 0 10

В конкурсе на лучший талисман Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре, участвует татарский дизайнер Ратмир Ахияров.

Ахияров представил на конкурс две работы. «На двух моих работах изображены птицы. Перепись пройдет осенью, поэтому я выбрал „птиц-патриотов“, зимующих в родных краях. Люди всегда жили с птицами дружно, я сравнил переписчиков населения с трудолюбивыми птицами», — объяснил свой выбор автор.

На первом варианте изображена сорока. «В народном творчестве сорока всегда приносит новости. В детстве мне говорили, что, если сорока прилетает, значит, жди гостя с хорошими новостями. Сорока в качестве талисмана переписи дает надежду, что, прилетая в каждый дом, она приносит радостную весть», — рассказал Ратмир Ахияров.

По его словам, птицы во втором варианте талисмана также выбраны неслучайно.

«По условиям конкурса обязательно нужно использовать красный, зеленый, желтый, синий цвета, поэтому я выбирал соответствующих птиц. Все они летят с атрибутикой, которая обязательно должна присутствовать у каждого переписчика. Зяблик с электронной анкетой, сорока с сумкой, синичка с шарфиком, у голубя — это головной убор. Считаю, что идея и техническое исполнение очень удачно совпали», — поделился дизайнер.

Проголосовать за талисман Всероссийской переписи населения 2020 года можно на официальном сайте.

Гулюза Ибрагимова

tatar-inform.ru

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