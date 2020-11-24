В конкурсе «Шома бас» приняли участие 72 коллектива и более 700 талантливых исполнителей

21 ноября 2020 года в Свердловском государственном областном дворце народного творчества в четвертый раз состоялся конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»). Первый раз конкурс проходил в 2017 году.

Мероприятие проводилось на средства, выигранные Региональной общественной организацией «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области по грантам Министерства культуры Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

В конкурсной программе приняли участие 72 коллектива и более 700 талантливых исполнителей из Свердловской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Челябинской, Тюменской, Кемеревской областей, из Республик Татарстан, Коми, Карелия, Башкортостан, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Конкурсантов оценивало профессиональное и авторитетное жюри, в составе которого работали заслуженные деятели искусств России и Татарстана:

Председатель жюри – Хаметов Айрат Ренатович, художественный руководитель Государственного ордена Дружбы народов Ансамбля песни и танца Республики Татарстан, обладатель Золотой медали Тюркского мира, народный артист Республики Татарстан

Яфарова Лилия Гадельшевна – хореограф–балетмейстер, постановщик, обладатель нагрудного знака «За достижения в культуре» Министерства культуры РТ, Лауреат Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов, методист ГБУ «Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

Хаметова Лейсан Рашидовна — доцент, заведующая кафедрой хореографического искусства КазГИК, народная артистка РТ, педагог хореограф ГАПИТ РТ.

Обладателем главного приза «Гран-при» стала танцевальная группа «Ялкын» из города Петрозаводск (Республика Карелия). Им достался Сертификат на пошив татарских сценических костюмов на сумму 150 000 рублей.

В этом году в связи с обострившейся ситуацией из-за пандемии — вирусом COVID-19, в целях заботы о здоровье людей и усиления мер социальной защиты было принято решение отборочный этап конкурса провести дистанционно по видеоматериалам.

21 ноября в город Екатеринбург были приглашены руководители прошедших на второй тур коллективов. В этот день были проведены просмотр и обсуждение работ коллективов, определены победители. Во время просмотра видеоматериалов члены компетентного жюри высказали свои замечания, указали на некоторые ошибки конкурсантов. По мнению всех участников, это была своевременная, нужная, полезная беседа.

А так же в этот день народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов провел мастер класс для участников конкурса.

22 ноября имена победителей и лучшие видеоматериалы с выступлениями участников транслировался в Интернете на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества, области и на сайте уральских татар.

Конкурс подарил всем яркие впечатления, эмоции, запомнился насыщенной программой и интересными танцами. Он вновь показал актуальность сохранения самобытности, культуры и искусства народов России, важность взаимопроникновения культур, воспитания чувства взаимоуважения к культуре и традициям других народов. Среди участников все коллективы были многонациональные, и что самое важное – большинство участников были дети и молодежь.

Организаторы — Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области и Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» благодарят Министерство культуры Республики Татарстан, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Свердловский государственный областной дворец народного творчества за оказанное содействие и помощь в проведении мероприятия.

Список победителей

Постпредство РТ в Свердловской области