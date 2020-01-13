В Костромской Мемориальной мечети прошел конкурс по основам Ислама

В Мемориальной мечети Костромы прошел конкурс для прихожан мечети, тех, кто обучается основам Ислама по программе медресе.

По сообщению председателя МРОМ «Мусульманское религиозное объединение г.Костромы» имам-хатыба Ришата хазрата Сайдашева, конкурс среди шестидесяти шакирдов прошел и дал возможность проявить начальные умения в чтении аятов Священного Корана, знание хадисов, а также истории пророков в Исламе.

Конкурс стал настоящим праздником, волнительным и светлым, вселив желание получать религиозное образование не только у тех, кто уже постигает основы Ислама, но и у гостей конкурса!

Исламское образование и просвещение является приоритетным направлением деятельности наших мусульманских организаций.

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