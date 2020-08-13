В Краснодаре с успехом прошел вечер татарской культуры

В Краснодаре состоялся очередной вечер татарской культуры, организаторами которого выступила местная национально-культурная автономия татар города Краснодара. Участники мероприятия узнали об истории возникновения татарского народа, смогли почувствовать себя батырами поясной борьбы корэш, а также попробовать блюда татарской национальной кухни.

Спикером мероприятия выступил куратор молодёжного направления местной национально-культурной автономии татар города Краснодара Ильнур Нурмеев. В рамках ознакомления с татарской культурой участники узнали о сказке Габдуллы Тукая «Шурале» и существовании Булгарского историко-археологического комплекса, который входит в список всемирного наследия, также о национально-культурном празднике Сабантуй. При участии председателя регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае Аделя Конеева провели познавательный мастер-класс по поясной борьбе корэш, в котором с удовольствием приняли участие все желающие. В ходе мастер-класса участники мероприятия получили ответы на заданные вопросы по спортивной тематике, разобрали отличительные особенности поясной борьбы корэш от других видов единоборств. В завершении вечера татарской культуры участники мероприятия получили возможность лично познакомиться с блюдами национальной татарской кухни. Данное мероприятие закончилось праздничным чаепитием с элешем, эчпочмаком, татарским сладким пирогом и конечно же чак-чаком.

Участники вечера татарской культуры проявили интерес к выставке татарской литературы и национальным костюмам, которые были также представлены на мероприятии и обратились к организаторам с просьбой проводить подобные мероприятия в будущем.

Вот как его описывает одна из участниц вечера Бузуновская Елена: «Мероприятие прошло очень активно и позитивно, с самого начала установилась лёгкая и приятная атмосфера, было много шуток и неформального общения, все ребята активно участвовали, слушали информацию и задавали вопросы, участвовали в интерактивах. Было очень интересно послушать про историю татар, узнать их литературу, обсудить какие-то новые интересные факты про татарскую культуру. Отдельно хочется отметить одного из гостей, Аделя Конеева, он очень интересно и красочно рассказал про борьбу корэш, описал правила, показал, как это делают настоящие спортсмены. Так же мне очень понравились национальные костюмы. Но лучше всего была просто изумительно вкусная еда, особенно медовый чак-чак и элеш. Большое спасибо организаторам и участникам за познавательный и приятный вечер».

Адель Конеев