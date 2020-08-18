В Краснодаре подняли вопрос о выделении отдельного квартала на кладбище для мусульман

17 августа на базе Центра национальных культур прошла рабочая встреча руководителей общественных организаций с Главой г.Краснодара Евгением Первышовым и председателем Гор. Думы Верой Галушко.

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В ходе встречи руководителем Татарской общины «Булгар-К» Романом Динисламовым на обсуждение был поднят вопрос о мусульманском кладбище. А именно о мерах, предпринимаемых для выделения отдельного квартала на кладбище для мусульман.

Данная тема актуальна для всех мусульман Краснодара. Так как на Славянском кладбище был отведен небольшой участок для захоронений по мусульманским традициям, который на данный момент закрыт.

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Евгением Алексеевичем была донесена информация, что на кладбище возле х.Копанского были предусмотрены места для захоронения мусульман на ближайшие 50 лет.

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Не менее насущной проблемой, в целях сохранения мусульманских традиций, является выделение на кладбище специального помещения для проведения погребальной церемонии. И данный вопрос также был освещен в ходе встречи и взят на вооружения для решения в рабочем порядке.