В Красногорске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к традиционному татарскому празднику

XX Подмосковный Сабантуй состоится 14 июня 2020г. в городском парке культуры и отдыха г.Красногорска. 28 февраля в Красногорске состоялось первое расширенное заседание Оргкомитета.

Заседание прошло в актовом зале Администрации города. Заместитель Главы Администрации Игорь Тельбухов представил всех участников. Затем председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров показал членам Оргкомитета видеоролик о Сабантуе, и в соответствии с планом, рассказал о мероприятиях, предшествующих празднику.

В процессе обсуждения участникам также был продемонстрирован видеоролик о М.Джалиле (автор проекта — С.Бакаев).

mosobltatar.ru