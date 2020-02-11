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В Красноуфимске прозвучали мелодии гармони

В Красноуфимске прозвучали мелодии гармони

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 11.02.2020 0 2

09 февраля консультант Постпредства РТ в Свердловской области Юсупов Р.Р. принял участие в VI Открытом конкурсе исполнителей на народных инструментах «Уйна, гармун!» (Играй, гармонь!) который прошел в МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск.
В конкурсе приняли участие исполнители на народных инструментах из Свердловской области. Об этом сообщают из Постпредства РТ в Свердловской области.

Консультант Постпредства РТ Юсупов Р.Р. поприветствовал участников конкурса, и вручил почетные грамоты Постоянного представительства Республики Татарстан директору МБУ ЦКиД Дейковой Н.М. и методисту по национальной культуре Ахтямовой М. Р. за пропаганду культурных традиций татар городского округа Красноуфимск и за проведение VI Открытого конкурса исполнителей на народных инструментах «Уйна, гармун!»

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