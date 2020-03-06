В Красноуфимске состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале»

21-22 марта в Центре культуры и досуга ГО Красноуфимска состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале». Мероприятие проводится для 2-х возрастных групп: от 6 до 17 лет и от 18 до 55 лет.
21 марта конкурсная программа возрастной группы от 18 до 55 лет:
- 9:00 – заезд участников, регистрация;
- 11:00 – конкурсная программа;
- 16:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);
- 17:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.
22 марта конкурсная программа возрастной группы от 6 до 17 лет:
- 9:00 – заезд участников, регистрация;
- 10:00 – конкурсная программа;
- 15:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);
- 16:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.