В Красноуфимске состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале»

21-22 марта в Центре культуры и досуга ГО Красноуфимска состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале». Мероприятие проводится для 2-х возрастных групп: от 6 до 17 лет и от 18 до 55 лет.

21 марта конкурсная программа возрастной группы от 18 до 55 лет:

9:00 – заезд участников, регистрация;

11:00 – конкурсная программа;

16:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);

17:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.

22 марта конкурсная программа возрастной группы от 6 до 17 лет:

9:00 – заезд участников, регистрация;

10:00 – конкурсная программа;

15:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);

16:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.

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