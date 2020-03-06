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В Красноуфимске состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале»

В Красноуфимске состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 06.03.2020 0 3

21-22 марта в Центре культуры и досуга ГО Красноуфимска состоится XII Открытый конкурс национальных культур «Мы живем на Урале». Мероприятие проводится для 2-х возрастных групп: от 6 до 17 лет и от 18 до 55 лет.

21 марта конкурсная программа возрастной группы от 18 до 55 лет:

  • 9:00 – заезд участников, регистрация;
  • 11:00 – конкурсная программа;
  • 16:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);
  • 17:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.

22 марта конкурсная программа возрастной группы от 6 до 17 лет:

  • 9:00 – заезд участников, регистрация;
  • 10:00 – конкурсная программа;
  • 15:00 – теоретический мастер-класс (круглый стол);
  • 16:00 – смотр победителей (Гала-концерт), церемония награждения.

ural.tatar

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