В Красноуфимске состоялся VI Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах «Уйна, гармун!»

9 февраля в МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск состоялся VI Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах «Уйна, гармун!» (Играй, гармонь!). Мероприятие прошло в 6-ой раз.

Режиссер — Ахтямова Мавлида Рафхатовна — методитс по национальной культуре МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск поделилась с нами: «Конкурс проходит уже в 6-ой раз. Чего мы хотим добиться с помощью этого конкурса? В первую очередь — это пропаганда исполнительства на народных инструментах, развитие бережного отношения к национальной культуре и традициям. Таким образом мы стимулируем творческий рост и выявяем одарённых исполнителей, сохраняем преемственность поколений в музыкальном народном творчестве»

Фестиваль проводился по номинациям:

— Солисты «Баян» всего было заявлено 11 участников

— Солисты — «Гармонь» – 7 частников

— Духовые и струнные инструменты – 4 участника

— Ансамбли -2

— И Авторское творчество – 3 участника

Участники приехали из разных районов Свердловской бласти, а также из близлежащих районов Башкортостана.

Консультант Представительства РТ по Уральскому региону Юсупов Рифат Рашидович вручил почетную грамоту Представительства директору МБУ ЦКиД Дейковой Н.М. и методисту по национальной культуре Ахтямовой Мавлиде Рафхатовне за пропаганду культурных традиций татар ГО Красноуфимск и за проведение конкурса «Уйна гармун!».

Эльвина Курбанова. Фото: ЦКиД ГО Красноуфимск

ural.tatar