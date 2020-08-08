enrutat
Главная / В Красноуфимском Парке культуры и отдыха пройдут Дни татарской культуры
В Красноуфимском Парке культуры и отдыха пройдут Дни татарской культуры

В Красноуфимском Парке культуры и отдыха пройдут Дни татарской культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 08.08.2020 0 2

11 и 12 августа в Парке культуры и отдыха им.В.К.Блюхера пройдут Дни татарской культуры.

В рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со Дня образования Республики Татарстан, красноуфимцы приглашаются посетить мастер-класс по плетению платков 11 августа в 12:00.

  • Одна из приоритетных задач, стоящая перед творческим составом Центра Культуры и Досуга, — развитие толерантных межнациональных отношений, проведение национальных праздников, дней национальных культур и налаживание партнерских связей с национальными объединениями.

ural.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.