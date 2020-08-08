В Красноуфимском Парке культуры и отдыха пройдут Дни татарской культуры

11 и 12 августа в Парке культуры и отдыха им.В.К.Блюхера пройдут Дни татарской культуры.

В рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со Дня образования Республики Татарстан, красноуфимцы приглашаются посетить мастер-класс по плетению платков 11 августа в 12:00.

Одна из приоритетных задач, стоящая перед творческим составом Центра Культуры и Досуга, — развитие толерантных межнациональных отношений, проведение национальных праздников, дней национальных культур и налаживание партнерских связей с национальными объединениями.

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