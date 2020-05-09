В Красноярске чествовали ветеранов ВОВ

8 мая, накануне юбилея Дня Победы, Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР» поздравила фронтовиков и тружеников тыла в г.Красноярске.

Из семерых ветеранов татар в краевом центре проживают трое. Так совпало, что Мухаммадгерея Фаткулловича Ганцова поздравляли и студенты медицинской академии.

Наши ветераны воевали на Ленинградском и на Украинском фронтах. Удивительные судьбы у наших фронтовиков. Все они по своему духу оптимисты. Думаю, что этот оптимизм им помогал на фронте и помог дожить до столь почетных лет. Сегодня мы говорим всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла огромное спасибо за победу и желаем им здоровья, еще раз здоровья!

Вагиз Файзуллин