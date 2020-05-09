enrutat
Главная / В Красноярске чествовали ветеранов ВОВ
В Красноярске чествовали ветеранов ВОВ

В Красноярске чествовали ветеранов ВОВ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 09.05.2020 0 2

8 мая, накануне юбилея Дня Победы, Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР» поздравила фронтовиков и тружеников тыла в г.Красноярске.

Из семерых ветеранов татар в краевом центре проживают трое. Так совпало, что Мухаммадгерея Фаткулловича Ганцова поздравляли и студенты медицинской академии.

Наши ветераны воевали на Ленинградском и на Украинском фронтах.  Удивительные судьбы у наших фронтовиков. Все они по своему духу оптимисты. Думаю, что этот оптимизм им помогал на фронте и помог дожить до столь почетных лет. Сегодня мы говорим всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла огромное спасибо за победу и желаем им здоровья, еще раз здоровья!

Вагиз Файзуллин

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.