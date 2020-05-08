В Красноярске состоялся онлайн-концерт «Спасибо за Победу»

Состоялся онлайн-концерт «Спасибо за Победу» солистов народного татарского ансамбля «Йолдыз», посвященный 75-летию Победы. Звучали песни военных лет, песни сегодняшнего дня как на русском языке, так и на татарском. В концерте приняли участие Заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Ахметгалиев, а также солисты ансамбля «Йолдыз» Халиса Гайнанова и Фатима Казилаева.

Когда говорят о войне, у меня перед глазами всегда «встают»: цветные кадры портретов молодых, красивых бойцов-девчат в последних кадрах черно-белого фильма «А зори здесь тихие…», и моя бабушка по матери, которая передвигается на коленках по улице деревни, чтобы увидеть своего племянника, живым вернувшегося из немецкого плена. Вспоминаются слова Мамы: «…чем больше ты визуализируешь память о фронтовиках, погибших солдатах, тем больше я буду гордиться собой и тобой…». (Речь шла о возведении Обелисков)

И еще вспоминается 1970 год. В тот год, страна впервые масштабно отметила юбилей Победы. Мы, студенты 3-его курса техникума, идем по тротуару по пр. Красноярский рабочий. На встречу 8 фронтовиков, лет по 45-50. Все с боевыми орденами и медалями. Все раскрасневшиеся, где-то им уже налили. Мало. Надо где-то добавить. Один из фронтовиков заявляет: «Я бы вас мужики к себе пригласил, но вы знаете же мою Марусю. Не даст нормально посидеть!». Второй приглашает компанию к себе в гараж: «сейчас купим закуски и водочки и ко мне…». Но чувствуется, что не все желают идти в гараж, в парадной одежде. Наступила некоторая пауза. И тут, первый фронтовик громко заявляет: «… ребята, да мы с вами через такое прошли… (несколько матерных слов)! Мы, что Марусю не победим!? Напра-во! Пошли ко мне, будем мою Марусю побеждать!» Все дружно повернули и пошли к Марусе, на штурм!

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, друзья, товарищи и земляки Совет Татарской РНКА «ЯР» Красноярской области поздравляет всех вас с 75-годовщиной Победы. Спасибо старшему поколению за эту героическую ПОБЕДУ!