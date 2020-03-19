В Красноярском крае поздравили пятерых ветеранов Великой Отечественной войны

13 марта 2020 года члены Совета региональной татарской национально-культурной автономии «ЯР» (полковник Р.В. Резяпов, п/полковник Ш.Ш. Валлиулин и ст.лейтенант В.И. Файзуллин) поздравили пятерых ветеранов Великой Отечественной войны (Мингалея Багоманова, г. Енисейск; Харматулу Давлятшина, г.Лесосибирск; Тимергали Ульданова и Ахметголей Кобирова, село Солоуха Пировского района; Ислама Зарипова) с 75-летием Великой Победы.

В г.Енисейске члены Совета с участием заместителей Главы г.Енисейска Ольги Тихоновой и председателя городского Совета Натальи Лобановой, руководителя молодежного центра Рината Камалутдинова, а также городского татарского актива возложили цветы к Памятному знаку, посвященному Ф.С. Музафаровой. Знак был установлен региональной автономией в ноябре 2019 года на территории бывшего Енисейского детского дома № 1.

Музафарова Фатима Сатдаровна (Фаина Савельевна) — директор бывшего Енисейского детского дома № 1. В июне 1941 г. она стала «многодетной мамой, на её попечении остались 140 ребят, чьё детство нарушила война. За год войны, детский дом стремительно наполнился истощёнными мальчиками и девочками. В 1942 году их уже было 340. Решение, которое приняла тогда эта молодая женщина, помогло укрепить здоровье детей и сохранить многие жизни. В детском доме появилось своё подсобное хозяйство. Ребята окрепли настолько, что уже могли помогать семьям фронтовиков, оставшимся без мужчин, принимая физическую работу на себя. На фронт воспитанники детского дома стали отправлять посылки с шерстяными носками и рукавицами, мёдом и сушенными сибирскими ягодами и травами. Фатима Сатдаровна вместе с воспитателями ежемесячно отчисляла на нужды фронта часть своей заработной платы. В ответ в адрес детского дома пришла телеграмма от Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, Верховного Главнокомандующего И. Сталина: «Прошу передать воспитателям и воспитанникам детского дома № 1 им Ленина, собравшим 10 000 рублей в фонд обороны СССР, мой горячий привет и благодарность Красной армии».

Фатима Сатдаровна – единственный директор среди директоров детских домов Советского Союза, награжденная высшей наградой СССР — орденом Ленина. Более 20 лет она избиралась депутатом Горсовета г. Енисейска.

Вагиз Файзуллин