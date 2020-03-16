В Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 75-летием Великой Победы

13 марта 2020 года члены Совета Татарской региональной национально-культурной автономии Красноярска (полковник Р.В. Резяпов, п/полковник Ш.Ш. Валлиулин и ст.лейтенант В.И. Файзуллин) поздравили своих земляков ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы, проживающих в поселке «станция Абалаково» Енисейского района, гг. Енисейск и Лесосибирск, село Солоуха Пировского района.

Все наши герои сегодня уже намного старше 90 лет. Их объединяет не только возраст и участие в страшной войне, еще то, что они, несмотря на проживание в разных городах и поселениях края, сыновья татар из Казанской губернии, переселившихся на берега Енисея, в годы «столыпинской» аграрной реформы в начале ХХ века. Детство и юношеские годы у них всех прошли в татарских авылах Пировского района. Эти авылы были основаны в таежной местности. Переселенцам в первые годы пришлось очень и очень тяжело. Жили в землянках, корчевали лес, строили дома, разрабатывали пашни и покосы. И только, только жители почувствовали определенный достаток в семье, началась Великая Отечественная война. Из каждого поселения, а их было свыше 60-ти, основанного татарами — переселенцами, на фронт ушли более половины жителей-мужчин.

Фронтовика Багоманова Мингалея Гасимовича (ст. Абалаково) вместе с членами Совета поздравил Глава администрации Железнодорожного поселкового Совета С.М. Шелушков; Ульданова Тимергали Гельфановича и Кобирова Ахметголей Магасумовича (г. Лесосибирск) – члены Совета МТНКА – сотрудники МБУ «Молодёжный центр города Лесосибирска» З.Р. Гимальдинова и З.Х. Якупов; Давлятшина Харматулу Хасановича (г. Енисейск) заместители Главы г. Енисейска О. Ю. Тихонова и председателя Горсовета г. Енисейска Н. В. Лобанова; Зарипова Ислама Гарифзяновича (с. Солоуха Пировского района) – Глава администрации сельского Совета Р.М. Гинатуллов.. Желаем нашим ветеранам здоровья, долгих лет жизни и еще раз благодарим их за Подвиг !

Фронтовиков, проживающих в краевом центре члены татарской автономии поздравят в апреле.

Информация о каждом нашем фронтовике чуть позже будет размещена на странице сайта автономии /WWW.YAR24.RU/

Выражаем искреннюю благодарность за техническую поддержку в организации и проведении поздравлений ветеранов – фронтовиков региональное отделение партии «Единая Россия».