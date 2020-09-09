В Кукморском мухтасибате прошли III «Маскаринские чтения»

Сегодня, в 21 день месяца Мухаррам (9 сентября) в селе Маскара Кукморского района прошла республиканская научная конференция «III Маскаринские чтения». В этом году чтения посвящены теме родного языка и проблемам сохранения татарской религиозной и национальной идентичности и названы «Милләтнең нигезе – дин һәм тел» («Основа нации – язык и вера»). В работе конференции приняли участие видные научные и религиозные деятели. Конференция традиционно проходит в с.Маскари, которое исторически имеет богатое духовное наследие.

Участников конференции от имени муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина поприветствовал его первый заместитель Рустем хазрат Валиулин. Кроме того, на чтениях выступили директор медресе Кукморского района Ришат хазрат Курамшин, имам-хатыб Мунир хазрат Юсупов, имам-хатыб Апанаевской мечети, кандидат исторических наук Нияз хазрат Сабиров, директор музея Кукморского района Лабуда Давлетшина и др. Идейным вдохновителем конференции является директор медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, а главным организатором — Кукморский мухтасибат ДУМ РТ, соорганизатор – Всемирный конгресс татар.

Перед началом конференции участники посетили сельское кладбище и совершили ду’а за упокоение душ умерших алимов. Здесь покоятся известные религиоведы, ученые, устазы, шакирды, известные личности, которые трудились во благо веры и нации. Кладбище, обнесенное каменным забором, простирается на 3 гектара.

Основными на повестке дня конференции были вопросы сохранения основополагающих составляющих татарского наследия – ислама и языка. Кроме того, участники обсудили необходимость продолжения работ по восстановлению Первой соборной мечети с. Маскара, сохранение и восстановление могил великих татарских мусульманских деятелей, захороненных на кладбище с.Маскара, создание туристического маршрута по с.Маскара и пр. В завершение конференции участниками была принята резолюция по выполнению вышеперечисленных задач.

Затем для участников провели экскурсию в здание известной первой маскаринской Соборной мечети. Мечеть построил уроженец села, первый купец гильдиии Утамешев Абдулла Абдессалямович в 1791 году. В России и за границей он известен как щедрый меценат.

Медресе с.Маскара так же по уровню обучения ничем не уступало таким авторитетным заведениям, как медресе в Сатыш и Иж-Бобья. В Маскаринское медресе за получением знаний духовники приезжали не только из Казанской, Вятской, Уфимской губерний, но и из Сибири, Башкирии, Казахских степей. Здесь свои первые знания получили такие известные личности, как отец Каюма Насыйри, историк Хусаин Амирхан, знаток тарикатов Мухаммадзакир ишан Камалов. Дед известного ученого Шигабутдина Марджани, Субхан бин Абдулкарим аль-Марджани (1746-1833), также изучал науки и получал знания в медресе с.Маскара под руководством своего устаза Мухаммадрахима ахуна.

В с. Маскара также была развита торговля, благодаря усилиям семьи меценатов Утамешевых. В 1778-1785 годах Утамешевы открыли ткацкое мануфактурное предприятие, а также фабрики по производству пряжи и кожи. На берегу реки Бурец был построен завод, установлена большая водяная мельница. Богатые купцы деревни начали поставку своей продукции в Казахстан, Среднюю Азию, Индию, Китай, Персию.

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