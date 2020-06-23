В Куръан-ручку запрограммированы смысловые переводы ДУМ РТ на татарском языке

Турецкое издательство Coşkun Teknoloji Ve Yayincilik запрограммировало аудиоверсию издания переводов смыслов Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” от ДУМ РТ в Куръан-ручку собственного производства. Популярный среди мусульман гаджет выпускается в виде электронной ручки в комплекте со специально отпечатанным Куръаном и распознавая аяты воспроизводит их арабское произношение, а также переводы на разных языках. Таким образом, теперь в устройство, выпускаемое в Турции, внедрены в числе прочих и татарские смысловые переводы Куръана, подготовленные ДУМ РТ. Переводы аятов на татарском воспроизводятся голосом известного телеведущего Ильдара Киямова. Аудиопереводы общим хронометражом 40 часов были записаны на радио «Азан» Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ и изданы в этом году.

Кроме того, турецкое издательство в ближайшем будущем планирует запрограммировать в Куръан-ручку и аудиоверсию Куръана в исполнении муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Также вскоре ДУМ РТ выпустит переводы смыслов Куръана в виде мобильных приложений, что сделает их общедоступными для всей уммы – каждый желающий сможет скачать издания бесплатно для личного пользования.

Фундаментальные труды “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” һәм “Калям Шариф. Перевод смыслов” являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводами смыслов Куръана. Они вышли в свет в прошлом году в рамках объявленного в Татарстане Года толкования Куръана. Каждый из переводов был переиздан 3 раза и имеется в продаже до сих пор.

Внедрение переводов в Куръан-ручку – не первое сотрудничество ДУМ РТ с турецким издательством Coşkun Teknoloji Ve Yayincilik. В прошлом году издательство выпустило издание Куръана, подготовленное муфтиятом по международным стандартам, общим тиражом 12 тыс экземпляров. Файлы были переданы муфтиятом безвозмездно.

dumrt.ru