В Кургане открылся Татарский культурный центр

Татары Курганской области давно ждали открытия Культурного центра. Это для них прежде всего место встречи и общения. Здесь проживает около 30 тысяч наших соотечественников, из них около 3 тысяч в Кургане.

В торжественном открытии Татарского культурного центра приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев и заместитель губернатора Курганской области Владислав Кузнецов. Гости ознакомились с центром. Здесь будет работать музей, библиотека, есть просторный зал для проведения праздничных мероприятий. «Этот центр станет местом общения и для наших бабушек и дедушек, и для детей,»- сказал председатель Конгресса татар Курганской области Марат Юнусов.

Марат Юнусов поблагодарил и Рината Зиннуровича Закирова. «В 2016 году он приехал в Курган, и сказал, что у вас должен быть культурный центр. В нашей области 18 татарских деревень. Они находятся далеко друг от друга. Культурный центр в Кургане станет местом встречи для татар».

Заместитель губернатора Курганской области Владислав Кузнецов отметил, что татары занимают второе место в области по численности населения. «Мы все похожи, и орудия труда у нас общие. Но в то же время у каждого народа есть свои особенности. Это наши традиции. Мы должны их знать, беречь. Кто только не знает татарский Сабантуй? Такие красивые праздники всегда должны проводиться на нашей земле», — сказал вице-губернатор и поблагодарил Татарстан.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев в своем выступлении отметил: «Татары всегда работают и живут в согласии с другими народами. Сегодняшнее открытие Центра — это совместная работа. Он станет точкой притяжения».

Председатель Национального Совета рассказал о важных мероприятиях, организуемых ВКТ. Он отметил и акцию «Татарча диктант». «В этом году в акции приняли участие 380 тысяч человек. В следующем году мы планируем провести его в апреле и довести эту цифру до 1 миллиона. Вот такие культурные центры нужны и для организации подобных мероприятий», — отметил он. Василь Шайхразиев вручил центру сертификат на приобретение технического оборудования.