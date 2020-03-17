В Кургане укрепляется умма. Зарегистрированная в января местная религиозная организация в работе

Мусульмане Курганской области при содействии ДУМ РФ создают все условия для соблюдения религиозных требований и приобщения к исламу.

В ноябре прошлого года областной центр город Курган посетили с рабочим визитом руководитель департамента внутренних дел Духовного управления мусульман Российской Федерации Наиль хазрат Шакиров и полномочный представитель муфтия в Уральском федеральном округе, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области имам-мухтасиб Артур хазрат Мухутдинов. Во время поездки были проведены встречи с руководством Соборной мечети, с уммой, с ответственными сотрудниками областной администрации.

По результатам поездки, мусульмане Кургана обратились к председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтию шейху Равилю Гайнутдину с просьбой оказать содействие в организации религиозной жизни местной уммы. Было направлено коллективное обращение с просьбой отправить имама в Курганскую соборную мечеть для проведения джума-намазов, проведения уроков по основам ислама и Священному Корану, других религиозных обрядов на постоянной основе. Муфтий Равиль Гайнутдин с большим вниманием отнёсся к просьбам местной уммы,и в Курган был направлен имамом выпускник Московского исламского института Расулов Алишер Сафаралиевич.

В январе этого года была зарегистрирована местная религиозная организация мусульман Кургана и Курганской области в юрисдикции ДУМ РФ под председательством Мизробова Зиедали Курбоновича. Мусульмане областного центра и Курганской области приняли это решение с большим воодушевлением: в новую религиозную организацию делегировали своих представителей различных диаспор, а мусульмане в десятках районах области отметили работу по укреплению уммы, увидели конкретные дела по организации духовной жизни. Под руководством Алишера хазрата проводятся ежедневные занятия по основам ислама, регулярно совершается намаз и пятничные богослужения. Значительную организационную, методическую, юридическую помощь постоянно оказывает Духовное управление мусульман России.

Мусульмане Курганской области выражают уверенность, что при такой организации духовной жизни ислам в регионе будет планомерно укрепляться,а местная умма станет единой и сплочённой.

Источник: Пресс-служба Курганской Соборной мечети

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