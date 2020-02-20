В Курганской области конкурс чтецов «Стихи мои — свидетели живые»

15 февраля в Курганской области, в ЦТБНК «Дуслык», провели конкурс чтецов «Стихи мои — свидетели живые», посвятив 114-летию со дня рождения героя-поэта Мусе Джалилю и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основной целью мероприятие было воспитание чувства патриотизма, уважения и любви к татарским поэтам.

Всего приняло участие 14 детей от 4 до 16 лет. Рассказывали стихи на русском (5 детей) и татарском языках (9 детей).

Лучшими в своих номинациях стали:

— «Муса Джалиль на русском языке»: Фидлер Дарьяна, Тенкачёва Луиза, Курманова Адэлина;

— «Муса Джалиль на татарском языке»: Степных Евгений, Назмиев Ильназ, Назмиева Ляйсан, Галимова Рамина и Абсатарова Юлия.

Выражаю огромную признательность и благодарность чтецам за выразительное, эмоциональное, трогательное прочтение стихов, их наставникам – родителям, бабушкам и дедушкам за то, что помогли выучить детям и внукам стихи.

Степных Дамира,

директор Центра Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык»

(город Шадринск Курганская область)