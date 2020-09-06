В Курганской области названы победители Всероссийского конкурса «Семья года 2020»

В 2020 году в Оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года» поступило 342 представления на семьи-победители региональных этапов. Решением Оргкомитета утвержден перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 89 семей. Эксперты в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и их активное участие в социальной жизни родного края.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2020 году в пятый раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Конкурс «Семья года» стал не только ярким масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России, но и послужил импульсом для формирования общественного движения социально ответственных семей в поддержку семьи и родительства. Конкурс проходит под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций»

По результатам Конкурса творческая семья Вахитовых из г. Шадринска Курганской области (активные участники ЦТБНК «Дуслык») стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций» и выдвинута на включение в Почётную книгу «Семья года. Россия 2020».

Семья Вахитовых рассказала жюри о своих главных семейных традициях, поделилась многочисленными достижениями и наградами. Радик и Альбина на личном примере стараются воспитывать в детях почитание старшего поколения, прививать уважение к традициям татарского народа, национальным религиозным обрядам и праздникам, приобщают к здоровому образу жизни. Папа интересуется историей, увлечён аквариумистикой, нумизматикой и фотографией у мамы любимое хобби – пение. Свои таланты развивают и дети, обучаясь в музыкальной школе: дочь Ралина поёт и играет на флейте, сын Алмаз – на баяне. Помимо этого, он также увлекается спортом, посещает секцию баскетбола и занимается плаванием.

Дети правда алмазы, созданные и совершенствующиеся в руках родителей, музыканты, спортсмены, хранители традиций.

Степных Дамира, директор Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» (г. Шадринск, Курганская область)