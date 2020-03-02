В Курганской области прошла выставка «Милли татар ашлары» («Национальные татарские блюда»)

29 февраля в Центре Шадринской татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» прошла межрайонная выставка «Милли татар ашлары» («Национальные татарские блюда»), посвящённая 93-летию со дня рождения кавалера ордена Ленина и ордена Дружбы народов, заслуженного работника торговли РСФСР, известного кулинара Юнуса Ахметзянова.

Юнус Ахметзянович – личность уникальная. Начинал обычным поваром, работал на различных казанских предприятиях общепита. Первая популярность пришла к нему в 1950-х годах, после выхода книги «Татарские блюда», в которой были опубликованы лучшие рецепты национальной кухни. В 1969 году стал шеф-поваром первого в СССР ресторана татарской кухни – «Дом Татарской Кулинарии».

За свою долгую и плодотворную творческую жизнь написал более десятка книг, посвященных татарской кулинарии. Впоследствии все они пережили несколько изданий и стали настольными книгами многих домохозяек.

«Певец вкусной еды» («Тәмле ашлар җырчысы») – так назвал книгу о Юнусе Ахметзянове известный татарский литератор Роберт Миннуллин.

По задумке автора идеи, руководителя ЦТБНК «Дуслык» — Степных Дамиры — это должен быть не только праздник, но и возможность возрождать и поддерживать самобытные кулинарные традиции татарского народа, организованные в форме конкурса.

На такой прекрасный и вкусный праздник приехали гости из с. Иванково (Альменевский район), с. Кызылбай (Шатровский район), с. Байрак (Шадринский район), а также участники ЦТБНК «Дуслык» (г. Шадринск). Почётным и уважаемым гостем праздника стал Сергей Чернов – руководитель отдела культуры Администрации г.Шадринска.

Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее происхождение, а соответственно и свои особенности. Развитие народа, его исторические и духовные ценности, религия — все это одна уникальная культура, на основе которой складываются и кулинарные традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Участницы конкурса исполняли песни, танцы, стихи о вкусных татарских блюдах. 9 участниц испекли любимые национальные блюда: чак-чак, зур балеш с мясом (традиционный пирог с мясом), кош теле (хворост), баурсак, шаньги, деревенский домашний хлеб, ягодный пирог, каймак балеше (сметанник), кабартма коймак (оладьи).

Вердикт жюри был, разумеется, положительным и позитивным:

«Самое сытное блюдо» — фольклорная группа «Ялкын» (с. Иванково, Альменевский район) — зур балеш с мясом (традиционный пирог с мясом);

«Самое реальное блюдо» — Казаева Гульжиян Заляшовна (с. Байрак, Шадринский район) – деревенский домашний хлеб;

«Лучшее семейное блюдо» — Хасанова Гульфия Хабибжановна (с. Байрак, Шадринский район) – кабартма коймак (оладьи);

«Лучшее национальное блюдо» — Барнашева Райса Шайхинуровна (с. Кызылбай, Шатровский район) – чак-чак;

«Самое праздничное блюдо» — Вахитова Альбина Наильевна (ЦТБНК «Дуслык», г. Шадринск) — каймак балеше (сметанник);

«Самое изысканное блюдо» — Тенкачева Резеда Хакимжановна (ЦТБНК «Дуслык», г. Шадринск) – шаньги;

«Лесной пирог» — Байдашева Гульфира Фасуковна (г. Шадринск) – ягодный пирог;

«Самое быстрое блюдо» — Агишева Марьям Хасановна (г. Шадринск) – нош теле (хворост);

«Свадебное блюдо» — Казаева Виктория (г. Шадринск) – баурсак.

Фольклорная группа «Ялкын» из с. Иванково были ещё удостоены диплома в номинации «Лучшая презентация блюда».

На празднике царила атмосфера дружбы и взаимопонимания.

Степных Дамира, г. Шадринск Курганская область