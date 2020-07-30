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В Курске возводят сквер русско-татарской дружбы

В Курске возводят сквер русско-татарской дружбы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 30.07.2020 0 8

Глава региона Роман Старовойт, совершающий поездку по Курску, посетил проспект Дружбы. Губернатору показали площадку, где возведут сквер имени татарского поэта Тукая. Ранее на этом месте планировалось строительство детского сада. Однако местные жители, а в округе порядка 3000 домов, решили, что лучше разбить сквер.

Создание парка – инициатива Правительства Татарстана. Средства на обустройство предоставляет Казань. Здесь работы курирует Курская региональная общественная организация «Татарско-русская дружба». Сообщается, что в парке установят памятник татарскому народному поэту Габдулле Тукаю.

— Это будет хороший объект русско-татарской дружбы, — заявил Роман Старовойт.

Подрядчик уже подготовил почву для озеленения и заверил, что готов начать высаживать деревья в середине сентября.

В свою очередь, Губернатор поинтересовался судьбой будущего детского садика.

Глава Курска Виктор Карамышев ответил, что это учреждение в любом случае возведут на проспекте Дружбы, но в другом месте.

46tv.ru

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