В Магнитогорске определили самую находчивую и успешную маму

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. Поэтому в марте отдел татарской культуры Дома дружбы народов г. Магнитогорска организовал ежегодный конкурс «Супер эни — 2020», приурочив его к Международному женскому дню 8 марта.

Ведущие Заслуженные работники культуры Ильяс и Альбина Гафаровы объявили зрителям, что женщин Земли издавна сравнивали с прекрасными цветами, и потому каждая участница олицетворяла какой-нибудь цветок. Задачей конкурса было определить не просто самую лучшую маму, а еще самую находчивую и успешную. В нынешнем конкурсе приняли участие сразу пять участниц — Гульфира Удалова, Ольга Сайфуллина, Римма Ардиванова, Дина Губайдулина и Гульнур Бахарева из поселка Первомайский Агаповского района.

Между конкурсными состязаниями зрителям были представлены различные концертные номера в исполнении детской группы ансамбль «Дулкын», клуба татарской молодежи «Идель», детского вокального ансамбля «Дуслар», молодежного вокального ансамбля «Йолдыз», участницы различных конкурсов, финалистки Международного конкурса «Татар кызы – 2019» Илины Канбековой и гостей из поселка Первомайский – детского вокального ансамбля «Чишма».

Организаторами было задумано множество интересных и захватывающих конкурсов не только для участниц, но и для их детей. Сколько ажиотажа было вокруг конкурса с конфетами – одновременно и весело, и вкусно!

Начало всему положила викторина, посвященная грядущему 100-летнему юбилею образования советской Татарии. Вопросов было очень много и участницам пришлось дома проштудировать немало литературы, чтобы быть готовыми к любым вопросам. Однако все они неплохо справились.

В конкурсе «Счетовод» наши мамы должны были одновременно считать деньги, отвечать на вопросы и выполнять дополнительно различные задания – вот где нужен ум, внимание и расторопность.

Еще издревле в татарский дом не принято было приходить с пустыми руками. И наши прекрасные хозяюшки по традиции принесли гостинцы – кучтанач. Справились, конечно, все: тут тебе и яблочный пирог, и кыстыбый, и ароматный, еще теплый балеш, король любого застолья «Чак-чак» и королева – «Губадия»!

А вот задолго до конкурса участницы прошли специальный мастер-класс – они сами кроили, пошивали и украшали праздничные головные уборы – калфаки. И в финале конкурсных состязаний участницы во время дефиле могли продемонстрировать свое мастерство и красоту.

Ну и, разумеется, творческие номера в исполнении участниц вызвали большое одобрение и даже восхищение не только зрителей, но и жюри. Так, ученица нашей участницы, тренера по воздушной гимнастике Ольги Сайфуллиной, Альбина, выступила с акробатическим номером; Гульнур Бахарева с дочерью Иделией показали свое мастерство в танце «Эниемэ булэк». Лиза Удалова и ее мама Гульфира исполнили песню «Ак калфак», участница Дина Губайдуллина представила свою коллекцию творческих работ в он-лайн формате. А завершился творческий конкурс татарским народным танцем Риммы Ардивановой, и все его участники получили целый шквал аплодисментов.

И вот настал самый волнующий и торжественный момент – доброжелательное жюри в составе членов Автономии татар Наиля и Рафаила Мухамедшиных, художественного руководителя Дома дружбы народов Эльмиры Калугиной и председателя Автономии татар г. Магнитогорска Кадиминура Тагирова назвали победительницу конкурса «Супер эни — 2020». И ею стала участница из поселка Первомайский Гульнур Бахарева. А далее были поздравления, подарки и цветы для всех прекрасных участниц и их детишек. Усталые, довольные и счастливые участники отправились в гримерные, а затем домой. А зрители долго еще в фойе делились приятными впечатлениями от чудесного весеннего мероприятия.

методист Дома дружбы народов, руководитель отделения Международной женской организации «Ак калфак»г. Магнитогорска

Лия Ахметзянова