В Магнитогорске откроется татарский этнический медиацентр

В Центральной библиотеке Магнитогорска скоро появится татарский этнический медиацентр.

Центральная городская библиотека Магнитогорска является старейшим учреждением культуры города. Библиотека создана в декабре 1929 года. Это был читательский уголок первостроителей, но за 90 лет у библиотеки появилось не только просторное двухэтажное здание с книгохранилищем, но и несколько филиалов по всему Магнитогорску. Сейчас в Центральной городской библиотеке проходит капитальная модернизация. В 2019 году учреждение получило десять миллионов рублей на создание модельной библиотеки в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Этический медиацентр – это новое название татарской библиотеки, которая переедет в новое помещение с проспекта Карла Маркса, 117 после ремонта. Здесь будут книги на татарском, башкирском и русском языках. Медиацентр рассчитан на 2,5 тысячи постоянных читателей.

Читатели в скором времени увидят современный интеллектуальный центр, который будет оснащен передовыми цифровыми технологиями. Более того, библиотека поменяет интерьер, пополнится более 16 тысячами экземпляров книг, которые приобретут на основе интересов читателей. Будут здесь и автоматизированные рабочие места для персонала и пользователей. Кроме того, библиотеку адаптируют к требованиям «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Капитальный ремонт планируют выполнить до 31 июля этого года.

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