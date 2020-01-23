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В Магнитогорске прошел долгожданный праздник татарского пирога

В Магнитогорске прошел долгожданный праздник татарского пирога

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.01.2020 0 4

И вот состоялся, наконец, долгожданный всеми праздник пирога, который уже не первый год проходит в отделе татарской культуры магнитогорского Дома дружбы народов.

Уже перед началом в светлом и просторном малом зале было накрыто два ряда столов со сладкими пирогами и несладкими изделиями татарской кухни, на которых выставлялись конкурсные блюда, каждому из которых присваивался номер, а рядом лежал листок с рецептурой. За отдельным столом усадили представительное жюри в лице директора Дома дружбы народов Татьяны Ивановны Брагиной, председателя татарской культурной автономии “Татар рухы” Кадиминура Минсалиховича Тагирова и магнитогорского историка, кандидата философских наук Салавата Харисовича Ахметзянова. По ходу мероприятия жюри должно было выбрать понравившееся ему блюдо и вручить участнице персональный приз.

И вот ведущие Альбина и Ильяс Гафаровы задали началу праздника позитивный и соревновательный тон. А все потому, что на этот раз участников разделили на две команды и решили устроить для них настоящее состязание – КВН.

Участникам пришлось потрудиться и выполнить целый ряд заданий: почистить картофель, приготовить татарский бутерброд, а затем еще участвовать в интеллектуальных и творческих конкурсах. И приятным сюрпризом стал розыгрыш праздничной лотереи.

И вот настал час победителей! Приз от автономии татар – банку знаменитого башкирского меда и пачку душистого чая получила Рафиля Хайрутдинова – участница вокального ансамбля “Сюмбеля”. От Дома дружбы подарочная чайная пара была вручена Назие ханым Назаровой, а книга об истории Магнитки была подарена Эльвире Дорощук ее автором – Салаватом Ахметзяновым.

Примечательно, что в празднике принимала участие приехавшая погостить на родину вице президент татаро-башкирской диаспоры Италии и организатор итальянского Сабантуя Арсана Ахметзянова, прочитавшая знаменитое стихотворение Габдуллы Тукая “Туган тел” (“Родной язык”).

Лия Ахметзянова

Методист отдела татарской культуры Дома дружбы народов г. Магнитогорска

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