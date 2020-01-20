В Мамадышском районе пройдет конференция краеведов

11 февраля с.г. в райцентре г. Мамадыш, на базе Районного дома культуры, пройдет организационная, научно-практическая и историко-краеведческая конференция «Татарское краеведение в Мамадышском районе: история, современность и перспективы», посвященная 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Отметим, что Всемирный конгресс татар и работающие под его эгидой общественные структуры, в том числе Общество татарских краеведов , активно сотрудничают по различным направлениям с государственными, региональными и местными органами власти и общественными организациями Татарстана и регионов РФ с целью совместного и эффективного решения задач, связанных с деятельностью общественных организаций. Это позволяет активизировать деятельность национальных общественных структур в различных направлениях деятельности, в том числе в изучении природы, истории и культуры родного края и написании истории населенных пунктов, что положительно сказывается на развитии региональных краеведческих организаций.

В последние годы в Татарстане и регионах РФ сформировались и юридически оформились структуры Общества татарских краеведов, курируемые ВКТ и органами власти, которые оказывают содействие в их успешной работе.

РОО « Общество татарских краеведов» РТ и другие краеведческие организации издают краеведческий журнал «Туган жир-Родной край», проводят всероссийские форумы краеведов и научно-практические, историко-краеведческие тематические конференции, издают книги и сборники краеведческих работ, проводят научные полевые и архивные изыскания, развивают этнотуристические проекты и др.

Последние два года активисты татарских общественных структур и татарского краеведения Мамадышского района РТ и сопредельных территорий Татарстана и регионов Волго-Уралья принимают активное участие во многих мероприятиях и акциях, проводимых ВКТ и его общественными подразделениями в Татарстане и регионах РФ.

Участие общественных деятелей, краеведов, музейных работников, учителей Мамадышского и других районов нашей республики во всероссийских, республиканских и межрегиональных форумах и конференциях ученых и краеведов в Казани, Томске, Кургане, Уфе, Актаныше, Азнакаево, Лениногорске , Сарабикулово, Черемшане, Чистополе и других, привело к активизации деятельности ученых, краеведов и общественных деятелей в регионе бассейна реки Вятка-Нухрат и сопредельных территориях. Ими проводятся собрания краеведов и представителей общественности в музеях, библиотеках и школах, ведется поисковая и следопытская работа, создаются краеведческие музеи и уголки, издаются книги по истории районов и сел, печатаются статьи в газетах и журналах и т.д.

И это очень актуально и важно ,так как в 2020 году мы отмечаем 100-летие образования Татарской АССР и 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ряд юбилеев районов, городов и населенных пунктов, а также краеведы будут принимать участие как и все жители страны Во Всероссийской переписи населения РФ.

Активизация краеведческого движения в Мамадышском районе РТ не случайно.

Дело в том, что интерес к прошлому бассейна реки Вятка-Нухрат среди ученых-историков и любителей старины имеет богатую историю. На территории Мамадышского района много интересных объектов природы и уникальных памятников историко-культурного наследия, известные всем татарстанцам и специалистам.

В связи с активизацией деятельности отдельных краеведов привело к тому, что активисты краеведческого движения региона стали выходить к руководству Мамадышского и сопредельных районов РТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ с инициативой о структурном оформлении движения и проведении научно-организационной конференции(собрания).

В последнее время к руководству Исполкома ВКТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ активно обращаются ученые и специалисты, представители органов власти различного уровня, активисты национальных общественных структур, краеведы, музееведы, работники культуры, представители СМИ по вопросам организационного оформления деятельности районной или региональной краеведческой организации, проведения научно-практических, тематических конференций, издания книг и сборников и др. Конечно, с учетом возможностей и времени, сотрудники ВКТ и Общества татарских краеведов РТ стараются оказать содействие и помощь в решении этих вопросов, но при этом эта работа проводится совместно с администрациями районов и сел. В частности, организационное оформление краеведческих структур произошли в Республике Марий-Эл, Свердловской, Курганской ,Омской, Кировской областях. В Ульяновской области и Республике Башкортостан региональные краеведческие общества работают уже давно, в частности ульяновские краеведы 31 января с.г. проводят уже VI-ю областную краеведческую конференцию с приглашением делегатов всех районов региона, а также представителей Татарстана, Чувашии и Самарской области.

Такие же неоднократные обращения по организационному оформлению общества краеведов были в 2018-2019 гг. со стороны представителей Мамадышского района РТ: отв. руководителя районного ВКТ, работников Краеведческого музея, краеведов, учителей, а также представителей творческой интеллигенции – уроженцев района.

В ноябре-декабре 2019 года. в РОО «Общество татарских краеведов» РТ еще раз обратились краеведы и представители ВКТ из Мамадышского района о проведениии Межрегиональной научно-организационной, историко-краеведческой конференцию «Татарское краеведение в Мамадышском районе РТ: история, современность и перспективы развития» , с приглашением представителей Мамадышского и сопредельных районов РТ и Вятско-Полянского района Кировской области, а также в структурном плане провести форум в течение одного дня в 2 этапа: заслушивание научных докладов и сообщений на краеведческую тематику и проведение работы по организации Общества краеведов Мамадышского района РТ.

Основные организаторы конференции – Инициативная группа краеведов района и Оргкомитет, Администрация, Исполком и Отдел культуры Мамадышского района РТ, Комитет по работе с краеведами Исполкома ВКТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ.

Мероприятие проводится в рамках Года 100-летия Татарской АССР и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе конференции планируется заслушивание и обсуждение докладов ученых, краеведов и общественных деятелей по проблемам изучения , сохранения и использования объектов природы и памятников историко-культурного наследия бассейна реки Нухрат-Вятки в рамках написания истории и выработки стратегии развития сел Мамадышского района и сопредельных территорий ,изучения жизни и деятельности выдающихся земляков-уроженцев региона, а также по вопросам развития краеведения и региональной истории.

Основной задачей данной конференции должна стать организационное объединение историков, краеведов, учителей, музейных работников, представителей СМИ, общественности и органов местной власти в Общество краеведов Мамадышского района РТ как отделения Общества татарских краеведов РТ.

Заявки на участие в конференции уже поступили от более 70 потенциальных участников из Мамадышского, Азнакаевского, Рыбно-Слободского, Мензелинского, Высокогорского, Чистопольского, Лениногорского районов и городов Казани, Набережных Челнов РТ и Вятско-Полянского района Кировской области. Представитель Академии военно-исторических наук РФ и Музея ВОВ в Казанском Кремле М.В. Черепанов подготовил и выслал руководству района и Мамадышский краеведческий музей новый Список о погибщих и неполучивщих награды участников ВОВ – уроженцев Мамадышского района РТ, что важно накануне празднования 75-летия Победы. Интересные темы выступлений предложили краеведы Салават Хусаинов(г. Наб. Челны) и Накыйп Гафиятов ( Мензелинский район ) по архивным данным и по родословным татар Мамадышского района РТ. Участник Великой Отечественной войны , принявший участие в освобождении Западной Украины, во взятии Вены и штурме Берлина ,кавалер ордена Славы ,член Союза журналистов РТ и РФ, старшина бронетанковых войск А.М. Малов представит участникам конференции свою новую книги воспоминаний о войне.

Добро пожаловать в райцентр г. Мамадыш !

По поручению Оргкомитета конференции — Председатель РОО «Общество

татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов.