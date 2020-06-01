В Мамадышском районе живет ровесница ТАССР

Когда провожала мужа на фронт, на руках у нее остался маленький ребенок. В годы войны ее назначили бригадиром трактористов: «Трактор в поле – что танк в бою!».

Сейчас Гульсум Харисовна живет в деревне под присмотром дочери. На зиму уезжает в Нижнекамск. Своим общением Гульсум Василову радуют 6 внуков, 13 правнуков.