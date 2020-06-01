В Мамадышском районе живет ровесница ТАССР

100 лет назад образовалась Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика и в этом же году в селе Нижние Яки Мамадышского района на свет появилась Гульсум Василова. Она пережила СССР и счастлива жить в новой России.
Гульсум Василова вспоминает, что очень любила работать. Приступив к какому-либо делу, не чувствовала усталости. Трудовую жизнь в колхозе начала в 11 лет.
«В момент, когда началась война, была в ночной смене на поле. Не жила за чужой счет, работала и работала. Мой фотоснимок не сходил с Доски Почета», – поделилась воспоминаниями долгожительница республики.
На долю Гульсум Василовой выпали невзгоды, нищета и голод – все, что пережили люди той поры.
Столетняя жительница республики стала живым свидетелем Октябрьской революции, строительства социализма, Великой Отечественной войны, перестройки, рыночных отношений в стране.
В 1939 году начала работать трактористкой на Мамадышской МТС. В районном центре вышла замуж за Фасыла Василова, парня из села Средние Суни.
Когда провожала мужа на фронт, на руках у нее остался маленький ребенок. В годы войны ее назначили бригадиром трактористов: «Трактор в поле – что танк в бою!».
Сейчас Гульсум Харисовна живет в деревне под присмотром дочери. На зиму уезжает в Нижнекамск. Своим общением Гульсум Василову радуют 6 внуков, 13 правнуков.