В Марий Эл прошел конкурс по произведениям татарских поэтов

19 февраля в Йошкар-Оле, в здании Центра татарской культуры, с успехом прошел Республиканский конкурс инсценировок «Жизнь моя песней звенела в народе» по произведениям Мусы Джалиля, Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша, посвященный Году памяти и славы в честь 75-летия Победы и 100-летия образования МАССР и ТАССР.

В конкурсе участвовало более 126 человек из более чем 20 населенных пунктов Медведевского, Параньгинского, Моркинского, Мари-Турекского, Оршанского районов Республики Марий Эл. Отличительная особенность республиканских и межрегиональных конкурсов проводимых Татарским центром – это сохранение народной памяти и преемственности поколений участников.

На конкурсе чтецов, наряду с юными чтецами из детских, в поэтическом мастерстве соревновались подростки, студенческая молодежь, люди среднего возраста и убеленные сединой ветераны. Самой маленькими участниками были Амина и Кабир Гариповы из города Йошкар-Олы. Выступая первыми, они смогли задать ритм всему конкурсу. Самым старшим участникам Нуржихан Шараповой уже за 70 лет, но несмотря на это она бодра и оптимистична вопреки годам. А как она выразительно читала стихотворение «Вәхшать», пропуская каждое слово автора через себя, заставляя тело покрываться мелкой дрожью – это уже мастерство, накопленное жизненным опытом и образец для подражания молодому поколению.

Прослушивание велось на русском и татарском языках. После чего было обсуждение членов компетентного жюри в составе: директора Республиканского центра татарской культуры Гайсина Ильгиса Зайнулгарабовича и членов жюри: Халикова Ильгиза Ильдаровича — заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар из г. Казани, Мусиной Гулии Фаргатовны – заведующий сектором межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки Республики Татарстан, Майковой Ольги Михайловны – начальник управления общего и дошкольного образования министерства образования и науки Республики Марий Эл, Смоленцевой Сании Муслиховны – поэтессы из Йошкар-Олы. Оценивали художественные способности, сценическое мастерство и артистичность участников.

Финалом конкурса стало награждение победителей конкурса. Произведения Мусы Джалиля, Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша разнообразны, от детских, лирических до героико-патриотических, но исключительно во всех присутствует любовь к детям, матери, народу и Родине, осуждение предательства и варварства – это темы актуальные во все времена, что всегда заставляет задуматься и восхититься героизму авторов.

Находясь в зрительном зале, невольно чувствуешь улыбку и иронию детских стихов, подкатывающий комок к горлу и озноб по всему телу и слезы, самопроизвольно катящиеся по щекам от услышанного и пережитого героями той страшной войны. Это все пережито нашим народом, это цена жизни сегодняшних поколений, цена памяти предков.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Республиканский центр татарской культуры и Молодежный центр «Идель» Республики Татарстан.

Огромное спасибо всем участникам, родителям, педагогам, руководителям, организаторам за отличную подготовку участников и дань памяти нашим героям той страшной войны. Помним, чтим, гордимся!

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