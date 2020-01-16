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В мечети Марджани прошел «ел ашы» Ильгама Шакирова

В мечети Марджани прошел «ел ашы» Ильгама Шакирова

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 16.01.2020 0 3

Год назад не стало самого известного татарского певца XX века Ильгама Шакирова. В казанской мечети «Аль Марджани» прошел «ел ашы» — традиционная у татар трапеза, на которой читается Коран, возносится молитву за упокой ушедшего в мир иной правоверного.

Гостями мероприятия стали родная сестра артиста 90-летняя Зайнап Гараева, заместитель премьер-министра РТ, председатель «Национального совета» («Милли шура») Василь Шайхразиев, руководитель казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов, главный казый республиканского муфтията Джалиль Фазлыев, председатель Совета старейшин (Аксакаллар шурасы) ДУМ РТ Айрат Аюпов, руководитель казанского отделения Аксакаллар шурасы, имам мечети «Аль Марджани» Мансур Джалялетдин, директор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000 летия принятия Ислама Ильяс Зиганшин, коллеги Шакирова по филармонии, певцы Гульзада СафиуллинаИскандер Биктагиров, актеры камаловского театра Равиль ШарафиевРинат ТазетдиновИльдар Хайруллин, народный поэт Татарстана Разиль Валеев и другие.

Вел мероприятие народный артист Татарстана Фердинанд Салахов. Началось мероприятие с рецитации Корана, которую совершил Джалиль хазрат Фазлыев. Формат «ел ашы» подразумевает только религиозную составляющую, поэтому выступлений не было. Исключение сделали лишь для председателя «Милли шура». Шайхразиев напомнил собравшимся о роле «татарского соловья», выразил надежду на творческих наследников Ильгама Шакирова.

15 февраля в Татарстане пройдут и светские мероприятия, посвященные Шакирову. Ему в этот день исполнилось бы 85 лет.


business-gazeta.ru

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